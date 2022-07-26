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2 часа назад

Нарколог объяснил, как побороть тягу к курению

Мира Маркина

Нарколог Даниил Петров в разговоре с "Мослентой" перечислил способы, которые помогут побороть тягу к курению.

Нарколог объяснил, как побороть тягу к курению
Фото: Unsplash Unsplash

"Никотиновая зависимость — одна из самых серьезных зависимостей, она сложно поддается лечению. Во-первых, никотин участвует во многих биохимических процессах нашего организма и, употребляя его, мы вмешиваемся в эти процессы, что вызывает зависимость на биохимическом уровне. Во-вторых, он вызывает сильную психологическую зависимость. В-третьих, сигареты находятся в легальной продаже. А самое неприятное, что эта негативная привычка очень слабо поддается общественному порицанию, во всяком случае, в России",

– пояснил специалист.

По словам Петрова, не стоит пренебрегать помощью психотерапевта. Кроме того, стоит обратить внимание на никотинозамещающие препараты – на начальном этапе они помогают снизить тягу к сигаретам. Однако действие таких медикаментов кратковременное, поэтому употреблять их дольше двух месяцев не стоит.

"Также существует множество запатентованных методов лечения никотиновой зависимости: НЛП, иглоукалывание, гипноз. По большому счету, если у пациента есть установка на лечение и избавление от вредной привычки, эти методики могут помочь добиться положительного результата. Также в Москве есть группа анонимных курильщиков, регулярные встречи с которыми позволяют поддерживать никотиновую трезвость",

– заключил врач.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал, какой алкоголь безопаснее в жару.

Болезни и лекарства,Даниил Петров,
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