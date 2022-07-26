Нарколог объяснил, как побороть тягу к курению

"Никотиновая зависимость — одна из самых серьезных зависимостей, она сложно поддается лечению. Во-первых, никотин участвует во многих биохимических процессах нашего организма и, употребляя его, мы вмешиваемся в эти процессы, что вызывает зависимость на биохимическом уровне. Во-вторых, он вызывает сильную психологическую зависимость. В-третьих, сигареты находятся в легальной продаже. А самое неприятное, что эта негативная привычка очень слабо поддается общественному порицанию, во всяком случае, в России",