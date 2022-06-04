Нарколог рассказал, какой алкоголь безопаснее в жару

"Мы не можем говорить о пользе вина. Если мы произносим слово "польза", то мы должны понимать, что это относится к разряду лекарств. А лекарства принимаются чайными, в крайнем случае столовыми ложками. Можно один раз, можно два раза в сутки. Но никто чайными ложками пить вино не будет", — пояснил Брюн.