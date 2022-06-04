Нарколог рассказал, какой алкоголь безопаснее в жару

О том, какой алкоголь предпочтительнее выбрать в жару и полезен ли бокал вина в обед. РИА Новости рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.
По словам эксперта, в жару лучше выбирать безалкогольные напитки, эффективно утоляющие жажду, а если решили выпить что-нибудь алкогольное, то безопаснее всего будет белое сухое вино.
"Наиболее легким напитком, наименее вредным является сухое белое вино. Если жарко, лучше разбавить водой напополам, добавить туда можно лимон, это прекрасное средство для утоления жажды, более легкого переноса жары, возмещения водного баланса, и туда же еще входят различные микроэлементы, поэтому еще и восполнение солевого баланса", — объяснил медик
При этом нарколог напомнил о вреде любого алкоголя, потому как этанол нагружает печень и сердечно-сосудистую систему, но от белого сухого вина вреда все же меньше.
Однако суждение о пользе бокала вина в обед нарколог назвал мифом.
"Мы не можем говорить о пользе вина. Если мы произносим слово "польза", то мы должны понимать, что это относится к разряду лекарств. А лекарства принимаются чайными, в крайнем случае столовыми ложками. Можно один раз, можно два раза в сутки. Но никто чайными ложками пить вино не будет", — пояснил Брюн.
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