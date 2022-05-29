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1 час назад

Можно ли пить алкоголь после удаления зуба

Катерина Саломе
Андрей Опаринэксперт

Удалить могут как здоровые зубы, так и больные зубы. Первые, по ортодонтическим показаниям, когда этот зуб не позволит правильно выставить прикус и сделать красивую эстетику. Вторые удаляют, потому что у них уже есть инфекция на верхушках корня, их невозможно перелечить ортодонтически. Если эти зубы оставить, то возрастает риск возникновения более серьезных патологий: периостита, остеомиелита, абсцессов, лигмон, то есть ситуаций, которые угрожают жизни пациента. В беседе с "Рамблером" врач-ортодонт, главный врач "Full Cycle Dentistry"Андрей Опарин рассказал об удалении зубов подробнее.

Можно ли пить алкоголь после удаления зуба
Фото: pixabay.compixabay.com

По словам специалиста, при удалении интактного (здорового) зуба по ортодонтическим показаниям, его выдергивания можно избежать. Для этого необходимо изменить план ортодонтического лечения или просто отказаться от него, уточнил эксперт.

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Если мы удаляем больной зуб, который является причиной более серьезных патологий, то избежать удаления не получится. Если мы избегаем удаления, то уже рискуем жизнью пациента
Андрей Опарин
Андрей ОпаринГлавный врач "Full Cycle Dentistry", врач-ортодонт

Ортодонт подчеркнул, что при удалении интактного зуба, боль довольна слабая, так что врачам не приходится назначать пациентам обезболивающее. Но если речь идет про сложное удаление восьмых зубов, зубов мудрости, либо зубов, которые уже имеют на верхушках очаги воспаления, то само собой здесь назначаются как обезболивающие, так и антибиотики, добавил Опарин.

В целом все зависит от реакции организма, т.е. кому-то они могут потребоваться, а кому-то нет. Чаще всего врач выписывает рецепт на противовоспалительные препараты.
Андрей Опарин
Андрей ОпаринГлавный врач "Full Cycle Dentistry", врач-ортодонт

Ортодонт отметил, что алкоголь после удаления зуба категорически противопоказан. Также необходимо исключить физические нагрузки и посещение сауны.

От этого нужно воздержаться, потому что может открыться кровотечение, которое будет достаточно тяжело остановить, также не будет нормальной регенерации тканей, то есть не так быстро будет заживать лунка, а если мы говорим про серьезные заболевания, как периостит, то здесь однозначно назначаются антибиотики, которые нельзя совмещать с алкоголем.
Андрей Опарин
Андрей ОпаринГлавный врач "Full Cycle Dentistry", врач-ортодонт
ЗОЖ,Андрей Опарин,
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