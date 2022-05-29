Можно ли пить алкоголь после удаления зуба

Удалить могут как здоровые зубы, так и больные зубы. Первые, по ортодонтическим показаниям, когда этот зуб не позволит правильно выставить прикус и сделать красивую эстетику. Вторые удаляют, потому что у них уже есть инфекция на верхушках корня, их невозможно перелечить ортодонтически. Если эти зубы оставить, то возрастает риск возникновения более серьезных патологий: периостита, остеомиелита, абсцессов, лигмон, то есть ситуаций, которые угрожают жизни пациента. В беседе с "Рамблером" врач-ортодонт, главный врач "Full Cycle Dentistry"Андрей Опарин рассказал об удалении зубов подробнее.

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По словам специалиста, при удалении интактного (здорового) зуба по ортодонтическим показаниям, его выдергивания можно избежать. Для этого необходимо изменить план ортодонтического лечения или просто отказаться от него, уточнил эксперт.

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Если мы удаляем больной зуб, который является причиной более серьезных патологий, то избежать удаления не получится. Если мы избегаем удаления, то уже рискуем жизнью пациента Андрей Опарин Главный врач "Full Cycle Dentistry", врач-ортодонт

Ортодонт подчеркнул, что при удалении интактного зуба, боль довольна слабая, так что врачам не приходится назначать пациентам обезболивающее. Но если речь идет про сложное удаление восьмых зубов, зубов мудрости, либо зубов, которые уже имеют на верхушках очаги воспаления, то само собой здесь назначаются как обезболивающие, так и антибиотики, добавил Опарин.

В целом все зависит от реакции организма, т.е. кому-то они могут потребоваться, а кому-то нет. Чаще всего врач выписывает рецепт на противовоспалительные препараты. Андрей Опарин Главный врач "Full Cycle Dentistry", врач-ортодонт

Ортодонт отметил, что алкоголь после удаления зуба категорически противопоказан. Также необходимо исключить физические нагрузки и посещение сауны.