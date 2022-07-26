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2 часа назад

Врач предупредил об опасности воспаления мозга из-за перелетов

Мира Маркина

Врач высшей категории, отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Ura.ru рассказал об аэроотите, который возникает у некоторых людей из-за перелетов. Недуг появляется из-за перепадов давления. Аэроотит опасен тем, что может перерасти в гнойный средний отит или даже во вторичный гнойный менингит.

Врач: из-за перелетов может воспалиться мозг
Фото: unsplash unsplash

"Аэроотит — это воспаление слуховой трубы и среднего уха, но полученное в следствии перелета. Вариант первый — походит бесследно и само. Вариант второй — при помощи прописанных лекарств. Третий — в клинике проводят процедуры, которые выравнивают давление, снимают воспаление в слуховой трубе. Четвертый вариант — когда все плохо и лечение почти не помогает",

– подчеркнул медик.

Вместе с тем, по словам врача, в среднем ухе развивается гнойный процесс, при котором разрывается барабанная перепонка – это гнойный средний отит. Наихудшим исходом является тот, при котором гнойный процесс устремляется к мозгу.

Зайцев также добавил, что в группе риска находятся люди, страдающие от проблем носового дыхания, отека носоглотки, слизистых выделений и аденоидов. По словам специалиста, если уши не "разложило" на следующий день после перелета, нужно немедленно обратиться к врачу.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что отоларинголог рассказал, как безопасно извлечь насекомое из уха.

Болезни и лекарства,Владимир Зайцев,
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