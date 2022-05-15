Врач рассказал, как безопасно извлечь насекомое из уха

Врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, как безопасно извлечь комаров, мух и им подобных из ушей. Разговор публикует радио Sputnik.

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Специалист отмечает, что насекомое чаще всего заползает в ухо во сне человека. Бывает, что насекомые проникают в ухо, когда человек находится в каком-то бессознательном состоянии — например, в состоянии алкогольного опьянения. Насекомые ползут в человеческие уши, так как там для них комфортная температура. Человеку подобное «соседство» может причинять боль.

Зайцев рассказал, как вытащить насекомое.

«Сначала нужно насекомое алкоголизировать: лечь на здоровое ухо, набрать в пипетку водку или спирт и закапать в слуховой проход, а сверху заткнуть ватой. У насекомого не будет притока кислорода, в алкоголе оно погибнет, и его можно будет извлекать», — отметил Зайцев.

Если пытаться вытащить из уха живое насекомое, оно может сопротивляться, отметил эксперт. В этой ситуации есть риск вытащить только тушку, а голова и лапы останутся в ухе.

«Тогда обязательно нужно будет обратиться к отоларингологу, чтобы он дочистил остатки», — заключил врач.

Другой способ вытащить насекомое — «вымыть» его спринцовкой.

«Если у вас не получилось извлечь насекомое из уха самостоятельно, не следует предпринимать новых попыток, лучше обратиться к специалисту», — заключил Зайцев.

Врач советует устанавливать москитные сетки на окна в помещениях. В походы необходимо брать с собой беруши.