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2 часа назад

Врач рассказал об опасности использования берушей

Мира Маркина

Беруши — специальные приспособления, которые защищают уши от шума и воды. Эта удобная вещь в целом безопасна, однако злоупотребление грозит возникновением серных пробок. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил кандидат медицинских наук, врач сурдолог-оториноларинголог Витаутас Киселюс.

Врач рассказал об опасности использования берушей
Фото: unsplash.comunsplash.com

Эксперт отметил, что беруши нельзя носить просто так: необходимо проконсультироваться со специалистом и уточнить, нет ли противопоказаний.

«К берушам нужно относиться достаточно серьёзно. От берушей бывают пробки, наружные отиты. Сначала нужно обратиться к врачу-ЛОРу и проверить, нет ли в ушах серной пробки. Если в ухе скопилось умеренное количество серы, беруши превратят её в серную пробку, то есть норма станет патологией. Если вы какое-то время попользовались берушами, то лучше опять же показаться врачу, чтобы убедиться, что всё нормально», — отметил врач.

Эксперт подчеркнул, что одни и те же беруши нельзя повторно использовать долгое время. Периодически приспособления необходимо обновлять.

Ранее врач назвала опасность бесконтрольного приема витаминов.

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