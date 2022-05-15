Врач рассказал об опасности использования берушей

Беруши — специальные приспособления, которые защищают уши от шума и воды. Эта удобная вещь в целом безопасна, однако злоупотребление грозит возникновением серных пробок. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил кандидат медицинских наук, врач сурдолог-оториноларинголог Витаутас Киселюс.
Эксперт отметил, что беруши нельзя носить просто так: необходимо проконсультироваться со специалистом и уточнить, нет ли противопоказаний.
«К берушам нужно относиться достаточно серьёзно. От берушей бывают пробки, наружные отиты. Сначала нужно обратиться к врачу-ЛОРу и проверить, нет ли в ушах серной пробки. Если в ухе скопилось умеренное количество серы, беруши превратят её в серную пробку, то есть норма станет патологией. Если вы какое-то время попользовались берушами, то лучше опять же показаться врачу, чтобы убедиться, что всё нормально», — отметил врач.
Эксперт подчеркнул, что одни и те же беруши нельзя повторно использовать долгое время. Периодически приспособления необходимо обновлять.