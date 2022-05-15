Врач рассказал об опасности использования берушей

«К берушам нужно относиться достаточно серьёзно. От берушей бывают пробки, наружные отиты. Сначала нужно обратиться к врачу-ЛОРу и проверить, нет ли в ушах серной пробки. Если в ухе скопилось умеренное количество серы, беруши превратят её в серную пробку, то есть норма станет патологией. Если вы какое-то время попользовались берушами, то лучше опять же показаться врачу, чтобы убедиться, что всё нормально», — отметил врач.