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1 час назад

Врач назвал загадочную болезнь, которая внезапно лишает слуха

Мира Маркина

Оталоринголог Иван Лесков назвал нетипичный недуг, который может мгновенно лишить слуха.

Врач назвал загадочную болезнь, которая внезапно лишает слуха
Фото: unsplashunsplash

По словам эксперта, речь идет о болезни Меньера. Опасность этого заболевания в том, что точная причина его возникновения неизвестна. Об этом сообщает портал URA.RU.

Лесков отметил, что болезнь может настигнуть любого человека, но дети чаще всего с ней не сталкиваются:

"Но всегда это происходит внезапно и выглядит очень неприятно. Просто начинает снижаться слух. Кроме того, человек однажды просыпается утром и не может встать с постели, настолько сильным бывает головокружение. Из-за этого же возникает тошнота".

Данные симптомы, как отмечает медик, возникают, когда повышается давление в улитке – органе, который преобразует звуковые сигналы перед тем, как передать их в мозг.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что ученые выяснили, как проблемы со слухом связаны с работой мозга.

Иван Лесков,
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