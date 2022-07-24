Врач назвал загадочную болезнь, которая внезапно лишает слуха

Оталоринголог Иван Лесков назвал нетипичный недуг, который может мгновенно лишить слуха.
По словам эксперта, речь идет о болезни Меньера. Опасность этого заболевания в том, что точная причина его возникновения неизвестна. Об этом сообщает портал URA.RU.
Лесков отметил, что болезнь может настигнуть любого человека, но дети чаще всего с ней не сталкиваются:
"Но всегда это происходит внезапно и выглядит очень неприятно. Просто начинает снижаться слух. Кроме того, человек однажды просыпается утром и не может встать с постели, настолько сильным бывает головокружение. Из-за этого же возникает тошнота".
Данные симптомы, как отмечает медик, возникают, когда повышается давление в улитке – органе, который преобразует звуковые сигналы перед тем, как передать их в мозг.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что ученые выяснили, как проблемы со слухом связаны с работой мозга.