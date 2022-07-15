Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+22° в 
USD 58.26EUR 58.34
Войти в почту
1 час назад

Ученые выяснили, как проблемы со слухом связаны с работой мозга

Даша Краснова

Возрастные проблемы со слухом связаны с ухудшением памяти и других когнитивных функций, а также с повышенным риском развития деменции. Об этом рассказал директор центра исследований болезни Альцгеймера при клинике Мейо невролог Рональд Петерсен. Об этом сообщает Medical Press.

Ученые выяснили, как проблемы со слухом связаны с работой мозга
Фото: unsplashunsplash

«Людям, которым трудно следить за беседой или у которых возникают проблемы с памятью и мышлением, может потребоваться проверка слуха»,— говорит доктор Петерсен.

Точные причины связи слуха и ухудшений когнитивных функций неизвестны. Но исследователи предполагают, что проблема возникает при нарушениях в височной доле, которая важна одновременно для слуха и памяти. Также проблемы со слухом приводят к социальной изоляции, что повышает вероятность развития слабоумия.

Петерсен советует проверять слух каждые два-три года, особенно тем, если возникли первые признаки его ухудшения. Например, трудности с восприятием речи, когда вы просите повторить сказанное.

«Если люди будут регулярно проверять свою способность слышать и начнут вовремя принимать меры по улучшению слуха, они смогут замедлить снижение когнитивных функций»,— считает доктор Петерсен.

До этого мы рассказывали, что Маршал рассказал о возникшей после коронавируса деменции.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители