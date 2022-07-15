Ученые выяснили, как проблемы со слухом связаны с работой мозга

Возрастные проблемы со слухом связаны с ухудшением памяти и других когнитивных функций, а также с повышенным риском развития деменции. Об этом рассказал директор центра исследований болезни Альцгеймера при клинике Мейо невролог Рональд Петерсен. Об этом сообщает Medical Press.

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«Людям, которым трудно следить за беседой или у которых возникают проблемы с памятью и мышлением, может потребоваться проверка слуха»,— говорит доктор Петерсен.

Точные причины связи слуха и ухудшений когнитивных функций неизвестны. Но исследователи предполагают, что проблема возникает при нарушениях в височной доле, которая важна одновременно для слуха и памяти. Также проблемы со слухом приводят к социальной изоляции, что повышает вероятность развития слабоумия.

Петерсен советует проверять слух каждые два-три года, особенно тем, если возникли первые признаки его ухудшения. Например, трудности с восприятием речи, когда вы просите повторить сказанное.

«Если люди будут регулярно проверять свою способность слышать и начнут вовремя принимать меры по улучшению слуха, они смогут замедлить снижение когнитивных функций»,— считает доктор Петерсен.