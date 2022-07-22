Найден препарат, спасающий от обезьяньей оспы

Вирусологи из Франции нашли препарат, который эффективно борется с обезьяньей оспой. Им оказалось лекарство от оспы тековиримат.

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По результатам исследования, опубликованного в архиве bioRxiv, медикамент оказывает сильное влияние на вирус MPXV, который активно распространился по всей Европе.

Для того, чтобы проследить влияние тековиримата на новые штаммы обезьяньей оспы, специалисты подсадили в культуру клеток зеленых мартышек вирус MPXV и наблюдали воздействие различных дозировок препарата. В ходе работы выяснилось, что тековиримат в три тысячи раз сильнее цидофовира, который также применяется против оспы.

При этом эксперты подчеркнули, что тековиримат следует с особой осторожностью назначать беременным женщинам и детям, а также не использовать его при легких формах заболевания для снижения вероятности возникновения резистентности.