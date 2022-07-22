Эпидемиолог рассказал про карантин при оспе обезьян

Врач-эпидемиолог и академик РАН Вадим Покровский объяснил, куда будут помещать на карантин пациентов с подозрением на оспу обезьян и сколько он будет длиться. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, оспа обезьян протекает легко. Обычно врачи помещают пациентов с признаками заболевания в мельцеровские боксы до уточнения диагноза.

"Пациентов с подозрением на оспу обезьян помещают в специальные мельцеровские боксы. Там все так организовано, чтобы был минимальный контакт пациента с медицинским персоналом и другими пациентами инфекционной больницы", — пояснил Покровский.

Если подозрение медиков подтверждается, то человек проводит в мельцеровском боксе около трех недель. Оспа обезьян — малозаразное заболевание, поэтому вряд ли оно распространится по России.

"Можно использовать ковидные госпитали для содержания пациентов. Но необходимости отводить под оспу обезьян целый госпиталь, как под коронавирусную инфекцию, пока нет", — уточнил эпидемиолог.

Врач также отметил, что карантин для тех, кто контактировал с заболевшими, не нужен.