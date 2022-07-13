Иммунолог: оспа обезьян может выглядеть, как аллергия

«Тем, у кого сыпь, я бы посоветовал обращаться к врачу, потому что под флагом сыпи может пройти нечто более тяжелое. Например, есть сейчас такое заболевание, как пятнистая лихорадка. Вот это достаточно тяжелая вещь. Надо на первой стадии обратиться к доктору, чтобы сделать тесты на те болезни, которые могут вызывать сыпь»