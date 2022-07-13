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3 часа назад

Иммунолог: оспа обезьян может выглядеть, как аллергия

Мария Каткова

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, что оспу обезьян можно спутать с аллергией. Об этом сообщает ТАСС.

Иммунолог: оспа обезьян может выглядеть, как аллергия
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам эксперта, если у человека появилась небольшая сыпь, похожая на аллергию, то он может переносить оспу обезьян в легкой форме, но для постановки диагноза стоит обратиться к врачу.

«Тем, у кого сыпь, я бы посоветовал обращаться к врачу, потому что под флагом сыпи может пройти нечто более тяжелое. Например, есть сейчас такое заболевание, как пятнистая лихорадка. Вот это достаточно тяжелая вещь. Надо на первой стадии обратиться к доктору, чтобы сделать тесты на те болезни, которые могут вызывать сыпь»

Жемчугов также добавил, что в России могут быть и другие случаи оспы обезьян, которые не были выявлены, а люди перенесли симптомы легко.

«Надо понимать, что на одного выявленного минимум 10 невыясненных, которые перенесли на ногах или под флагом какой-нибудь аллергии, где сыпь проявляется. Они просто не знают, что у них оспа обезьян»

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор рассказал о тестировании оспы обезьян.

Новости,Владислав Жемчугов,Роспотребнадзор,
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