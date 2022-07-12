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1 час назад

В РФ выявили первый случай оспы обезьян

Диана Товсепова

В РФ зафиксирован первый подтвержденный случай оспы обезьян. Заболевание обнаружилось у молодого мужчины, вернувшегося из Европы. Об этом СМИ сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В РФ выявили первый случай оспы обезьян
Фото: rawpixel.comrawpixel.com

"В России подтвержден первый случай оспы обезьян. Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью", - сказано в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, угрозы жизни заболевшего нет — болезнь протекает в легкой форме. Зараженный изолирован и находится под присмотром медиков в организации инфекционного профиля.

Ранее мы писали о том, что оспа мутирует быстрее, чем ожидалось.

Новости,Роспотребнадзор,
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