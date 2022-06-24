Оспа обезьян мутирует быстрее, чем ожидали ученые

Скорость мутации оспы обезьян, вероятно, выше, чем ожидалось ранее. Об этом, ссылаясь на исследование, пишет газета Financial Times.
"(Вспышка – ред.) вызвана вирусом, который представляет намного больше мутаций, чем мы могли ожидать от такого типа вируса… Было неожиданно обнаружить так много мутаций в вирусе оспы обезьян 2022 года", - отмечает один из авторов исследования из португальского Национального института здоровья.
Вирусы такого типа считаются достаточно устойчивыми и стабильными, но ученые уже выявили около 50 мутаций.
С начала года, по данным Всемирной организации здравоохранения, выявлены более 3,2 тысячи случаев заражений людей оспой обезьян Заражения были зафиксированы в 48 странах мира.
Ранее мы писали о том, как протекает оспа обезьян.