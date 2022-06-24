Оспа обезьян мутирует быстрее, чем ожидали ученые

"(Вспышка – ред.) вызвана вирусом, который представляет намного больше мутаций, чем мы могли ожидать от такого типа вируса… Было неожиданно обнаружить так много мутаций в вирусе оспы обезьян 2022 года", - отмечает один из авторов исследования из португальского Национального института здоровья.