Американец заразился амебой, поедающей мозг, и умер

Причиной смерти стала амеба Naegleria fowleri. Эта микроскопическая одноклеточная амёба может вызывать редкую инфекцию головного мозга под названием «Первичный амебный менингоэнцефалит». После такого заражения летальный исход наступает в 100% случаев.

Вода с Naegleria fowleri попадает в организм человека через нос или рот, а после поднимается к мозгу, где разрушает его ткань.