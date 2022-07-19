Американец заразился амебой, поедающей мозг, и умер

Житель Миссури искупался в местном озере и умер, заразившись амебой, поедающей мозг.
Причиной смерти стала амеба Naegleria fowleri. Эта микроскопическая одноклеточная амёба может вызывать редкую инфекцию головного мозга под названием «Первичный амебный менингоэнцефалит». После такого заражения летальный исход наступает в 100% случаев.
Вода с Naegleria fowleri попадает в организм человека через нос или рот, а после поднимается к мозгу, где разрушает его ткань.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что россияне рискуют заразиться опасной болезнью из-за кондиционера.