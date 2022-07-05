Кондиционер может спровоцировать тяжелую болезнь

Терапевт Ольга Перевалова в беседе с радио Sputnik рассказала, какой серьезной болезнью может быть чреват кондиционер.
По словам медика, загрязненный старый кондиционер – отличное место для размножения бактерий. Вот почему частое использование этого устройства может спровоцировать у человека легионеллез. По симптомам это заболевание напоминает ОРВИ, но иногда чревато тяжелой пневмонией.
Чтобы не допустить возникновения заболевания от кондиционера, важно регулярно чистить фильтры. Это касается и тех устройств, которые установлены в автомобилях.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, почему вентилятор может быть вреден в жару.