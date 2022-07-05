Кондиционер может спровоцировать тяжелую болезнь

Терапевт Ольга Перевалова в беседе с радио Sputnik рассказала, какой серьезной болезнью может быть чреват кондиционер.

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По словам медика, загрязненный старый кондиционер – отличное место для размножения бактерий. Вот почему частое использование этого устройства может спровоцировать у человека легионеллез. По симптомам это заболевание напоминает ОРВИ, но иногда чревато тяжелой пневмонией.