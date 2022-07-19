Раскрыта тайна болезни, лишающей возможности ходить

Нейробиологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего вместе с учеными из Китая и Италии раскрыли секрет редкой болезни. Исследование опубликовано в журнале .

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Специалисты выяснили, что болезнь Шарко — Мари — Тута, которая вызывает полную атрофию мышц голеней, возникает из-за дисфункции митохондрий в нейронах. Данное открытие должно помочь в создании терапии для неизлечимой нейропатии, которая приводит к потере способности ходить в 100% случаев.

Ранее у пациентов с болезнью Шарко — Мари — Тута было два выхода: экзоскелет или инвалидное кресло.

В последние десятилетия ученые выявили множество мутаций в отдельных генах, ответственных за возникновение болезни. Однако до сих пор конкретный механизм был неизвестен, а потому у пациентов не было возможности вылечиться.