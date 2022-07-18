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34 минуты назад

Ученые выяснили, сколько алкоголя можно выпить без вреда для мозга

Даша Краснова

Употребление более 700 мл алкоголя в неделю связано с ухудшением когнитивных способностей. Информация об этом появилась в исследовании ученых из Оксфордского университета. Результаты опубликованы в журнале PLOS Medicine.

Ученые выяснили, сколько алкоголя можно выпить без вреда для мозга
Фото: unsplashunsplash

Ученые проанализировали данных 21 тыс. человек – все они сообщили о количестве употребляемого алкоголя и прошли тест на когнитивные способности. Им также было сделано МРТ головного мозга.

В результате анализа полученных данных команда ученых обнаружила, что потребление более 700 мл алкоголя в неделю приводит к повышению уровня железа в областях мозга, связанных с контролем движений, обучением, познанием и эмоциями.

Это увеличивает риск возникновения болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также ведет к ухудшению когнитивных функций.

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