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27 минут назад

Почему в космосе не бывает остеохондроза и как добиться такого эффекта: видео

Диана Товсепова

Скорее всего, у каждого из нас хоть раз в жизни болела спина, поясница или шея, а некоторые и вовсе годами живут с периодической болью. В таких ситуациях зачастую мы слышим диагноз остеохондроз.

Интересно, что в космосе у людей остеохондроза не бывает. Об этом Виктор Картавенко, академик, доктор медицинских наук, профессор, врач с 40-летней практикой.

Дело в невесомости, которая влияет на шейный отдел. При этом есть упражнения, которые помогут получить подобный эффект на Земле. Смотрите видео, чтобы узнать об этом подробнее.

Ранее мы писали о том, как отличить мигрень от другой головной боли.

Болезни и лекарства,Видео,
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