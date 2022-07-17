Скорее всего, у каждого из нас хоть раз в жизни болела спина, поясница или шея, а некоторые и вовсе годами живут с периодической болью. В таких ситуациях зачастую мы слышим диагноз остеохондроз.

Интересно, что в космосе у людей остеохондроза не бывает. Об этом Виктор Картавенко, академик, доктор медицинских наук, профессор, врач с 40-летней практикой.

Дело в невесомости, которая влияет на шейный отдел. При этом есть упражнения, которые помогут получить подобный эффект на Земле. Смотрите видео, чтобы узнать об этом подробнее.