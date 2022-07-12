Офтальмолог рассказала, как цвет глаз влияет на болезни

Болезни могут быть связаны с цветом глаз. Об этом рассказала Татьяна Шилова, врач-офтальмолог, доктор медицинских наук, главный врач «Клиники доктора Шиловой» издание URA.RU.
Голубоглазые люди, по словам медика, подвержены злокачественным опухолям, а те, у кого глаза с пигментированными радужками, то есть карие, могут страдать от глауком.
«Люди с пигментированными радужками (с карими глазами — прим. ред.) больше склонны к такому заболеванию, как глаукома, которая характеризуется выщелачиванием пигмента из радужки. Чем его больше, тем человек более склонен к тому, что пигмент выбивается, попадает в пути оттока и вызывает глаукому. Глаукома характерна для южных регионов, где кареглазых больше, так как меланин задерживает ультрафиолетовые лучи и является защитным пигментом.
У людей северных широт радужка обычно светлее, солнцезащитного пигмента меньше, а значит глаза менее защищены от солнца. Поэтому такие люди чаще страдают от меланом — злокачественных опухолей», — объяснила врач.
Из-за меланина также образуется гетерохромия — окрашивание, при котором радужки имеют разные цвета. Иногда это может говорить о заболевании.
«Гетерохромия может быть врожденной и иметь самые разные сочетания — окрашена может быть целая оболочка, какой-то один сегмент или определенные вкрапления. Приобретенная гетерохромия же чаще всего является реакцией на определенные препараты, сигналом какого-то заболевания или возникать из-за травмы глаза. Такие изменения должны настораживаться и потребовать проведения обследования», — объясняет врач.
Ранее мы писали о самых неочевидных признаках развития болезни Альцгеймера.