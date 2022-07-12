Офтальмолог рассказала, как цвет глаз влияет на болезни

«Люди с пигментированными радужками (с карими глазами — прим. ред.) больше склонны к такому заболеванию, как глаукома, которая характеризуется выщелачиванием пигмента из радужки. Чем его больше, тем человек более склонен к тому, что пигмент выбивается, попадает в пути оттока и вызывает глаукому. Глаукома характерна для южных регионов, где кареглазых больше, так как меланин задерживает ультрафиолетовые лучи и является защитным пигментом.