Три самых неочевидных признака развития болезни Альцгеймера

Потеря памяти, спутанность сознания и дезориентация — три хорошо известных признака болезни Альцгеймера. Тем не менее, есть десятки тонких поведенческих изменений, которые также могут быть симптомом этой болезни. О неочевидных и опасных сигналах читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Отец" Кадр из фильма "Отец"

Во всем мире сотни тысяч человек страдают от болезни Альцгеймера - хроническое нейродегенеративное заболевание, постепенно приводящее к утрате разума, распаду личности и развитию стойкой деменции.

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Благотворительные организации опасаются, что в ближайшие десятилетия по мере старения населения показатели во всем мире будут расти.

Поэтому важно правильно распознавать сигналы в поведении, которые могут указывать на болезнь.

В то время как потеря памяти, спутанность сознания и дезориентация являются хорошо известными признаками болезни Альцгеймера, исследователи из Университета Южной Калифорнии (USC) обнаружили другие малозаметные поведенческие признаки.

Доброта или болезнь

Известно, что пожилые люди больше подвержены риску мошенничества. Но последние исследования также показывают, что постоянные пожертвования просящим и неимущим на улицах могут быть ранним признаком болезни Альцгеймера.

Исследователи из Университета Южной Калифорнии и Университета Бар-Илан в Израиле обнаружили, что такая благотворительность в значительной степени связана с первыми стадиями болезни.

Исследователи собрали для исследования 67 пожилых людей в возрасте около 70 лет. С ними были проведены неврологические тесты, чтобы оценить их текущее когнитивное состояние и потенциальный риск развития болезни Альцгеймера.

Каждый участник был поставлен в пару с другим человеком, которого они никогда раньше не встречали. Им дали по 10 долларов и попросили поделить деньги между собой и партнером по исследованию.

Исследователи обнаружили, что те, кто был готов дать больше денег человеку, которого они никогда раньше не встречали, также часто были в худшем когнитивном состоянии, что позволяет предположить, что они подвергались более высокому риску болезни Альцгеймера.

Результаты, опубликованные в Журнале болезни Альцгеймера, показали, что воздействие болезни на мозг может иметь эффект домино, который делает людей более уязвимыми в таких финансовых благотворительных вопросах..

Доктор Дюк Хан, профессор нейропсихологии Университета Южной Калифорнии, руководивший исследованием, объяснил:

«Считается, что проблемы с обращением с деньгами являются одним из ранних признаков болезни Альцгеймера, и это открытие только подтверждает гипотезу».

Юмор уже не тот

Исследователи Университетского колледжа Лондона (UCL) обнаружили, что люди, страдающие этой болезнью, больше наслаждаются сатирическими, абсурдными и комедийными шоу.

Так, друзьям и родственникам 48 человек с болезнью Альцгеймера и лобно-височной деменцией (ЛВД), необычным типом деменции, вызывающим проблемы с поведением и речью, раздали анкеты о пристрастии их близких к разного рода комедиям.

Членов семьи также спросили, изменились ли их родственники в своих предпочтениях за последние 15 лет и замечали ли они когда-либо неуместный юмор в последнее время.

Исследование, опубликованное в Журнале болезни Альцгеймера в 2015 году, показало, что люди с болезнью Альцгеймера начали предпочитать абсурдный юмор примерно за девять лет до появления типичных симптомов слабоумия.

Люди с ЛВД также чаще смеялись над трагическими событиями в новостях или в их личной жизни, а также над событиями, которые другим не казались забавными, такими как плохо припаркованная машина или лай собаки.

Исследователи заявили, что необходимы дополнительные исследования, чтобы определить точную причину изменений в юморе, но большинство поведенческих изменений после развития болезни Альцгеймера вызваны уменьшением размера головного мозга в лобных долях.

Неряшливость

Люди с болезнью Альцгеймера также могут испытывать трудности с выбором одежды, которая хорошо сочетается друг с другом, и ношением вещей, соответствующих погоде.

Исследователи из университетов Кента и Йорка описали, как люди, страдающие слабоумием, которое чаще всего вызывается болезнью Альцгеймера, стали менее способны нормально одеваться.

В исследовании, опубликованном в журнале «Социология здоровья и болезней» в 2018 году, приняли участие 32 человека в трех домах престарелых и 15 обычных домах в Великобритании.

Оказалось, что родственники этих людей стали замечать, что они начали одеваться неряшливо, часто в грязную или рваную одежду. Сотрудники домов престарелых же отметили, что больных стало трудно одевать и на этот процесс уходит слишком много времени.