Названы болезни, которые обостряются в жару

С приходом жары могут обостриться некоторые заболевания. Об этом рассказала врач Татьяна Романенко изданию «ФедералПресс».

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По ее словам, наиболее ярко летом проявляются желудочно-кишечные заболевания.

«Хит летнего сезона – это желудочно-кишечные заболевания, острые токсико-инфекции, это то, что возникает при употреблении некачественных продуктов, а также продуктов неправильного хранения, в которых размножились болезнетворные организмы», – отметила врач.

Летом наступает пик ротавирусных и энтеровирусных инфекций, добавила она. При этом из-за того, что многие пьют холодную воду в жару, есть риск простудных заболеваний.

«Находятся под кондиционерами, зачастую не соблюдая оптимальный температурный режим. Поэтому в данный момент обостряются или учащаются инфекции дыхательных путей – это ангины, бронхиты, насморки и так далее», – отметила врач.

Специалист добавила, что за качеством льда нужно следить, потому как в кафе и ресторанах лед бывает не совсем качественный.

А вот от вирусных заболеваний актуальной защиты нет и тут важно, какое количество вирусов попадет в него, насколько вирус вирулентен и как организм сам ему сопротивляется.