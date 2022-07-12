Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+20° в 
USD 61.30EUR 61.81
Войти в почту
1 час назад

Названы болезни, которые обостряются в жару

Диана Товсепова

С приходом жары могут обостриться некоторые заболевания. Об этом рассказала врач Татьяна Романенко изданию «ФедералПресс».

Названы болезни, которые обостряются в жару
Фото: Максим Чурусов/ТАССМаксим Чурусов/ТАСС

По ее словам, наиболее ярко летом проявляются желудочно-кишечные заболевания.

«Хит летнего сезона – это желудочно-кишечные заболевания, острые токсико-инфекции, это то, что возникает при употреблении некачественных продуктов, а также продуктов неправильного хранения, в которых размножились болезнетворные организмы», – отметила врач.

Летом наступает пик ротавирусных и энтеровирусных инфекций, добавила она. При этом из-за того, что многие пьют холодную воду в жару, есть риск простудных заболеваний.

«Находятся под кондиционерами, зачастую не соблюдая оптимальный температурный режим. Поэтому в данный момент обостряются или учащаются инфекции дыхательных путей – это ангины, бронхиты, насморки и так далее», – отметила врач.

Специалист добавила, что за качеством льда нужно следить, потому как в кафе и ресторанах лед бывает не совсем качественный.

А вот от вирусных заболеваний актуальной защиты нет и тут важно, какое количество вирусов попадет в него, насколько вирус вирулентен и как организм сам ему сопротивляется.

Ранее мы писали о неожиданных причинах тахикардии.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители