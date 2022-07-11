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1 час назад

Врач раскрыла неожиданные причины тахикардии

Мира Маркина

Терапевт Надежда Чернышова в беседе с изданием Москва 24 рассказала, какие недуги могут спровоцировать тахикардию.

Врач раскрыла неожиданные причины тахикардии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам эксперта, у обычного человека пульс меняется в течение дня, но не выходит за определенные границы. Нормальным считается пульс 60-80 ударов в минуту.

Тахикардия может быть следствием физических нагрузок или эмоциональных переживаний, но нередко она также сигнализирует о серьезных заболеваниях:

"Человек может сам себе поставить диагноз, что он просто нервничает. А он и нервничает, может быть, потому, что у него повышена функция щитовидной железы и он за счет гормонов становится очень раздражительным. То есть объяснить ситуацию тем, что я просто нервничаю, поэтому у меня пульс высокий – это не очень хороший вариант".

По мнению медика, тахикардию могут спровоцировать анемия, заболевания щитовидной железы или низкого давления:

"Это может быть из-за проблем в сердечном ритме. Или при низком артериальном давлении. Бывает, что не хватает кислорода, и организм пытается восполнить дефицит более частыми сердечными сокращениями".

Если в покое пульс не останавливается до нормальных значений, нужно обязательно обратиться к врачу и пройти обследование. Если пульс опускается до 50 ударов в минуту и ниже без видимых причин, нужно вызывать скорую.

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как снизить нагрузку на сердце в жару.

Болезни и лекарства,
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