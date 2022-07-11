Врач раскрыла неожиданные причины тахикардии

Терапевт Надежда Чернышова в беседе с изданием Москва 24 рассказала, какие недуги могут спровоцировать тахикардию.
По словам эксперта, у обычного человека пульс меняется в течение дня, но не выходит за определенные границы. Нормальным считается пульс 60-80 ударов в минуту.
Тахикардия может быть следствием физических нагрузок или эмоциональных переживаний, но нередко она также сигнализирует о серьезных заболеваниях:
"Человек может сам себе поставить диагноз, что он просто нервничает. А он и нервничает, может быть, потому, что у него повышена функция щитовидной железы и он за счет гормонов становится очень раздражительным. То есть объяснить ситуацию тем, что я просто нервничаю, поэтому у меня пульс высокий – это не очень хороший вариант".
По мнению медика, тахикардию могут спровоцировать анемия, заболевания щитовидной железы или низкого давления:
"Это может быть из-за проблем в сердечном ритме. Или при низком артериальном давлении. Бывает, что не хватает кислорода, и организм пытается восполнить дефицит более частыми сердечными сокращениями".
Если в покое пульс не останавливается до нормальных значений, нужно обязательно обратиться к врачу и пройти обследование. Если пульс опускается до 50 ударов в минуту и ниже без видимых причин, нужно вызывать скорую.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как снизить нагрузку на сердце в жару.