Как снизить нагрузку на сердце в жару

Большинству людей, не имеющих серьёзных проблем со здоровьем, можно предложить пять простых правил безопасности в летнюю погоду:



1) В жару в организме происходит потеря жидкости, которую следует восполнять. Обязательно выпивайте не менее 1,5 - 2 литров жидкости в день для сохранения водно-солевого баланса. Из напитков предпочтение следует отдавать воде, минеральным водам, свежевыжатым сокам, фито чаям. Стоит избегать алкоголя, газированных и кофеинсодержащих напитков.



2) Обратите внимание на ваш рацион питания – из него следует исключить жирную и «тяжёлую» пищу, необходимо ограничить соль и все солесодержащие продукты. Основной принцип – частое дробное питание с большим содержанием фруктов и овощей.



3) Физическую активность снижаем до минимума, не забываем соблюдать режим труда и отдыха: в каждом часе выделять по 10-15 минут на отдых. Следует избегать работы на солнце в самые жаркие часы (примерно с 11 до 16 часов дня).



4) Одежда должна быть свободной и в светлых тонах. Обязательно надевайте головной убор! На ногах рекомендуется носить открытую или вентилируемую обувь.



5) Избегайте резких перепадов температур. Не ищите спасения от жары в слишком прохладной воде.