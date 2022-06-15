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15 минут назад

Как снизить нагрузку на сердце в жару

Анна Шутова
Новиков Егор Михайловичэксперт

Жаркая погода - дополнительная нагрузка на сердце. Спросили врача-кардиолога Клинико-диагностического центра «Мединцентра» Егора Новикова, как ее снизить.

Как снизить нагрузку на сердце в жару
Фото: unsplashunsplash
Большинству людей, не имеющих серьёзных проблем со здоровьем, можно предложить пять простых правил безопасности в летнюю погоду:

1) В жару в организме происходит потеря жидкости, которую следует восполнять. Обязательно выпивайте не менее 1,5 - 2 литров жидкости в день для сохранения водно-солевого баланса. Из напитков предпочтение следует отдавать воде, минеральным водам, свежевыжатым сокам, фито чаям. Стоит избегать алкоголя, газированных и кофеинсодержащих напитков.

2) Обратите внимание на ваш рацион питания – из него следует исключить жирную и «тяжёлую» пищу, необходимо ограничить соль и все солесодержащие продукты. Основной принцип – частое дробное питание с большим содержанием фруктов и овощей.

3) Физическую активность снижаем до минимума, не забываем соблюдать режим труда и отдыха: в каждом часе выделять по 10-15 минут на отдых. Следует избегать работы на солнце в самые жаркие часы (примерно с 11 до 16 часов дня).

4) Одежда должна быть свободной и в светлых тонах. Обязательно надевайте головной убор! На ногах рекомендуется носить открытую или вентилируемую обувь.

5) Избегайте резких перепадов температур. Не ищите спасения от жары в слишком прохладной воде.
Новиков Егор Михайлович
Новиков Егор МихайловичВрач-кардиолог

По словам медика, если соблюдать эти правила, риск негативных последствий от жары будет минимальным. Если у человека есть проблемы с сердцем, то в личной аптечке всегда должны быть в достаточном количестве сердечные средства и препараты для снижения давления, которые на всякий случай надо всегда держать при себе.

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