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3 часа назад

Мужчина неудачно моргнул и ослеп

Мира Маркина

Британец почти на год ослеп после того, как неудачно моргнул.

Мужчина неудачно моргнул и ослеп
Фото: unsplashunsplash

67-летний Роберт Грэм ехал на работу в электричке. Доехав до нужной станции, англичанин вышел и направился в сторону офиса. В какой-то момент Грэма ослепило яркое солнце. Он зажмурился, но когда попытался открыть глаза, не смог этого сделать.

Грэм руками открыл веки и добрался до работы. В офисе большую часть времени он провел с закрытыми глазами. Вечером он шел до дома наощупь, время от времени поднимая веки руками.

Наутро Роберт смог открыть глаза, но через несколько часов веки снова сомкнулись. Врач прописал пациенту глазные капли, но они не помогли. Глаза не открывались и слезились, особенно при ярком свете. Грэм ходил с закрытыми веками несколько месяцев.

Мужчина вновь обратился к врачу после того, как врезался в фонарный столб. Теперь у Роберта диагностировали блефароспазм — непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза, приводящее к продолжительному спазматическому смыканию век. Спазм может сопровождаться слезотечением и ощущением, будто в глазах песок.

Доктор прописал Грэму курс инъекций, которые расслабляют глазные мышцы. Вдобавок к этому он будет делать 15-16 инъекций ботокса в веки и область вокруг глаз каждые 2-3 месяца.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что солнцезащитные очки могут привести к слепоте.

Болезни и лекарства,Роберт Грэм,
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