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1 час назад

Врачи: солнцезащитные очки могут привести к слепоте

Мира Маркина

Офтальмологи Татьяна Шилова и Ирина Федорова в беседе с "Абзацем" рассказали об опасности солнцезащитных очков.

Солнцезащитные очки могут привести к слепоте
Фото: pexelspexels

По словам офтальмохирурга Федоровой, солнцезащитные очки можно назвать качественными, если у них есть ультрафиолетовый абсорбирующий фильтр:

"Способность очков защищать от ультрафиолета отражается в специальном документе, прилагаемом к аксессуару. Либо же информацию производитель наносит на дужки. Если таких данных нет, значит, вы купили аксессуар, который несет исключительно декоративную функцию".

Но простые аксессуары могут быть опасны. Федорова подчеркнула, что, выйдя в некачественных очках на солнце, можно получить ожог сетчатки. А это, в свою очередь, нередко приводит к полной потере зрения.

Шилова поддержала коллегу и отметила, что темные стекла в некачественных очках не снизят риск ожога:

"В условиях низкой освещенности зрачок становится шире. И в результате то, что не должно проникать внутрь глаза, благополучно туда проникает".

Ранее "Рамблер" рассказывал, почему может упасть зрение.

Новости,Ирина Федорова,
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