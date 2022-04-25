Не только компьютер: почему может упасть зрение

Добавлю, что нередко процесс потери зрения происходит несимметрично, то есть один глаз видит лучше, а другой – хуже. Опасно это тем, что человек не сразу может заметить это. Часто зрения падает медленно, а вместе с тем, необратимый процесс запускается. Такие проблемы ни в коем случае нельзя запускать, поэтому стоит регулярно наблюдаться у окулиста с целью проверки показателей зрения, осмотра глазного дна и внутриглазного давления.

