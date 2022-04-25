Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+21° в 
USD 73.36EUR 77.47
Войти в почту
2 часа назад

Не только компьютер: почему может упасть зрение

Даша Краснова
Демидова Светлана Анатольевнаэксперт

Современный человек, а тем более житель мегаполиса вынужден целый день пользоваться компьютерами, планшетами и телефонами. Ситуацию усугубляет вечерний просмотр телепередач, кино и сериалов, поэтому люди все чаще страдают ухудшением зрения.

Не только компьютер: почему может упасть зрение
Фото: unsplash.comunsplash.com

"Рамблер" поговорил с врачом-офтальмологом Клинико-диагностического центра «Мединцентра» Светланой Анатольевной Демидовой о том, какие еще причины могут спровоцировать падение зрения.

По словам врача, при первых симптомах снижения зрения, необходимо сразу обратиться к врачу. Например, если вы ощущаете, что стали хуже видеть, снижается четкость изображения или испытываете другой дискомфорт, связанный с глазным яблоком.

Дело в том, что подобные симптомы могут говорить о серьезных заболеваниях, серьезно влияющих на зрение.

Среди заболеваний выделяют:

  • Катаракта – возрастное изменение хрусталика глаза. Его помутнение приводит к тому, что он не пропускает свет на сетчатку. Катаракта может также развиваться у людей молодого возраста по причине травм.
  • Глаукома – повышение глазного давления может привести к полной слепоте.
  • Заболевания и воспаления роговицы – при них человек ощущает боль, испытывает трудности, когда смотрит на свет и солнечные лучи. Может происходить из-за внешних травм или внутренних воспалений.
  • Заболевания сетчатки – сетчатка может отслоиться, либо произойти поражение ее центральной зоны. Возникает при травмах, также возможно развитие и ухудшение ситуации при физической нагрузке.
  • Гиперметропия (дальнозоркость), миопия (близорукость) и астигматизм (отсутствие единого фокуса) – естественные и возрастные изменения зрения, которые могут происходить по причинам наследственности, образа жизни, активного использования компьютерных устройств.

Демидова уточнила, что при сахарном диабете может снижаться зрение вплоть до возникновения диабетической ретинопатии, которая в запущенной стадии может привести к полной и необратимой потере зрения.

Люди, имеющие проблемы с щитовидной железой, с нарушениями работы эндокринной системы, сердечнососудистыми заболеваниями и повышенным артериальном давлении находятся в группе риска и должны регулярно наблюдаться у окулиста.

Добавлю, что нередко процесс потери зрения происходит несимметрично, то есть один глаз видит лучше, а другой – хуже. Опасно это тем, что человек не сразу может заметить это. Часто зрения падает медленно, а вместе с тем, необратимый процесс запускается. Такие проблемы ни в коем случае нельзя запускать, поэтому стоит регулярно наблюдаться у окулиста с целью проверки показателей зрения, осмотра глазного дна и внутриглазного давления.
Демидова Светлана Анатольевна
Демидова Светлана АнатольевнаВрач-офтальмолог
Болезни и лекарства,Светлана Демидова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители