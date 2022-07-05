Кофе в жару может привести к инфаркту

Терапевт Виктор Лишин в беседе с Ura.ru раскрыл опасные последствия употребления кофе в жару.

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По словам медика, в жаркую погоду любимый многими напиток повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта:

"Кофе обладает мочегонным эффектом. Это может привести к обезвоживанию организма. Конечно, это повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. В целом, от кофе страдает сердце. Кофе сужает кровеносные сосуды, а высокая температура способствует их расширению и снижает кровяное давление".

Сам по себе кофе не может вызвать инфаркт. Но если у человека уже есть проблемы с кровяным давлением, употребление этого напитка может их обострить.

Лишин рекомендовал выпивать не больше одной-двух чашек кофе в день и после каждой чашки выпивать стакан воды, чтобы восполнить баланс жидкости в организме.