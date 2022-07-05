Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+21° в 
USD 55.09EUR 57.18
Войти в почту
1 час назад

Терапевт предупредил о серьезной опасности кофе в жару

Мира Маркина

Терапевт Виктор Лишин в беседе с Ura.ru раскрыл опасные последствия употребления кофе в жару.

Кофе в жару может привести к инфаркту
Фото: unsplashunsplash

По словам медика, в жаркую погоду любимый многими напиток повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта:

"Кофе обладает мочегонным эффектом. Это может привести к обезвоживанию организма. Конечно, это повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. В целом, от кофе страдает сердце. Кофе сужает кровеносные сосуды, а высокая температура способствует их расширению и снижает кровяное давление".

Сам по себе кофе не может вызвать инфаркт. Но если у человека уже есть проблемы с кровяным давлением, употребление этого напитка может их обострить.

Лишин рекомендовал выпивать не больше одной-двух чашек кофе в день и после каждой чашки выпивать стакан воды, чтобы восполнить баланс жидкости в организме.

Эксперт также посоветовал отдавать предпочтение теплой или горячей воде, а не холодной. Холодная вода задерживается в желудке, не усваивается в кишечнике и оттого плохо утоляет жажду. Кроме того, в жару холодные напитки могут привести к простуде.

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как чашка кофе в день продлевает жизнь.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители