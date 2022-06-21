Как чашка кофе в день продлевает жизнь

Китайские ученые из Южного медицинского университета провели исследование и выяснили, как кофе способен снижать риск смертности. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Annals of Internal Medicine. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

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Исследователи изучили данные из базы UK Biobank, чтобы выявить или опровергнуть связь потребления разных видов кофе с общей смертностью, а также смертностью от конкретных причин.

Для исследования были отобраны данные 171 616 британцев, средний возраст которых составлял 55,6 лет. На момент начала исследования у группы отсутствовали сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

В ходе семи лет наблюдений ученые установили, что у добровольцев, которые выпивали любое количество несладкого кофе, риск смерти был на 16-21% ниже, чем у тех, кто кофе не пил вообще.

Вдобавок к этому специалисты выяснили, что у испытуемых, которые выпивали от 1,5 до 3,5 чашек сладкого кофе в день риск смерти снижался на 29-31% в сравнении с теми, кто кофе не пил. Важно отметить, что в среднем добровольцы добавляли по одной чайной ложке сахара в напиток. Для кофе с искусственными подсластителями данные оказались слишком неоднородными, чтобы прийти к конкретным выводам.