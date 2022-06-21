Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+18° в 
USD 56.17EUR 58.80
Войти в почту
1 час назад

Как чашка кофе в день продлевает жизнь

Мира Маркина

Китайские ученые из Южного медицинского университета провели исследование и выяснили, как кофе способен снижать риск смертности. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Annals of Internal Medicine. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Как чашка кофе в день продлевает жизнь
Фото: pxherepxhere

Исследователи изучили данные из базы UK Biobank, чтобы выявить или опровергнуть связь потребления разных видов кофе с общей смертностью, а также смертностью от конкретных причин.

Для исследования были отобраны данные 171 616 британцев, средний возраст которых составлял 55,6 лет. На момент начала исследования у группы отсутствовали сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

В ходе семи лет наблюдений ученые установили, что у добровольцев, которые выпивали любое количество несладкого кофе, риск смерти был на 16-21% ниже, чем у тех, кто кофе не пил вообще.

Вдобавок к этому специалисты выяснили, что у испытуемых, которые выпивали от 1,5 до 3,5 чашек сладкого кофе в день риск смерти снижался на 29-31% в сравнении с теми, кто кофе не пил. Важно отметить, что в среднем добровольцы добавляли по одной чайной ложке сахара в напиток. Для кофе с искусственными подсластителями данные оказались слишком неоднородными, чтобы прийти к конкретным выводам.

Подводя итог своей работы, китайские ученые сделали вывод, что кофеманам, употребляющим кофе в разумных количествах и не имеющих противопоказаний, не нужно отказываться от любимого напитка. Однако тем, кто предпочитает высококалорийные кофейные напитки с большим количеством сиропов, стоит быть осторожнее.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители