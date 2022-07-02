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33 минуты назад

Назван возможный срок появления оспы обезьян в России

Мира Маркина

Академик Российской академии наук (РАН), доктор медицинских наук, эпидемиолог Вадим Покровский в беседе с изданием "Лента.ру" назвал возможный срок появления оспы обезьян в России.

Назван возможный срок появления оспы обезьян в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперт высказал оптимистичный прогноз и заявил, что у России есть все шансы предотвратить распространение заболевания:

"Главное не дать распространиться этому заболеванию, вовремя выявить. А так как оно не очень заразное, можно будет остановить его на начальной стадии".

Покровский подчеркнул, что в группе риска находятся россияне, которые сейчас путешествуют по Европе, поскольку в данный момент болезнь распространяется там.

По мнению эпидемиолога, случаи заболевания оспой обезьян в России появятся в ближайшие месяцы:

"Надо ориентироваться, что в ближайший месяц-два будут единичные случаи. Они будут преимущественно завозные — то есть либо у иностранцев, либо у людей, заразившихся за рубежом".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Турции выявлен первый случай заражения оспой обезьян.

Болезни и лекарства,Вадим Покровский,РАН,
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