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2 часа назад

В Турции выявили первый случай заражения оспой обезьян

Мира Маркина

В Турции подтвердили первый случая заражения человека вирусом оспы обезьян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минздрава республики.

В Турции выявили первый случай заражения оспой обезьян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Диагноз поставили 37-летнему пациенту с ослабленным иммунитетом. Сейчас мужчина находится в изоляции.

"Установлено, что других случаев [данного заболевания] при контакте [заразившегося] с другими людьми не обнаружено. Как известно, это заболевание передается не респираторно, а при тесном физическом контакте", - написал министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа на странице в Twitter.

Ранее врач оценил готовность России к оспе обезьян.

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