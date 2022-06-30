В Турции выявили первый случай заражения оспой обезьян

В Турции подтвердили первый случая заражения человека вирусом оспы обезьян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минздрава республики.
Диагноз поставили 37-летнему пациенту с ослабленным иммунитетом. Сейчас мужчина находится в изоляции.
"Установлено, что других случаев [данного заболевания] при контакте [заразившегося] с другими людьми не обнаружено. Как известно, это заболевание передается не респираторно, а при тесном физическом контакте", - написал министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа на странице в Twitter.