Врач оценил готовность России к оспе обезьян

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев оценил степень готовности России к оспе обезьян. Своим мнением медик поделился в беседе с радио Sputnik.
Как заявил специалист, в России принимаются все необходимые меры, чтобы предотвратить завоз инфекции в страну:
«На границах работают санитарно-контрольные пункты, там учитывают людей, прибывающих из стран, в которых были случаи заражения. К счастью, у нас сейчас нет прямых рейсов в эти страны, то есть нет прямых контактов».
По словам врача-инфекциониста, россиянам не требуется дополнительная защита от вируса, однако стоит быть осторожными. Вакцины против обезьяньей оспы не существует, как и специальных методов лечения.
«В случае оспы обезьян действует перекрестный иммунитет. То есть вакцина от натуральной оспы работает перекрестно, оказывает воздействие», — добавил медик.