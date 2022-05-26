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6 часов назад

Врач оценил готовность России к оспе обезьян

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев оценил степень готовности России к оспе обезьян. Своим мнением медик поделился в беседе с радио Sputnik.

Врач оценил готовность России к оспе обезьян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявил специалист, в России принимаются все необходимые меры, чтобы предотвратить завоз инфекции в страну:

«На границах работают санитарно-контрольные пункты, там учитывают людей, прибывающих из стран, в которых были случаи заражения. К счастью, у нас сейчас нет прямых рейсов в эти страны, то есть нет прямых контактов».

По словам врача-инфекциониста, россиянам не требуется дополнительная защита от вируса, однако стоит быть осторожными. Вакцины против обезьяньей оспы не существует, как и специальных методов лечения.

«В случае оспы обезьян действует перекрестный иммунитет. То есть вакцина от натуральной оспы работает перекрестно, оказывает воздействие», — добавил медик.

Ранее мы рассказывали про симптомы, признаки и чем опасно заболевание.

Новости,Николай Малышев,
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