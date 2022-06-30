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2 часа назад

Почему на самом деле целлюлит смертелен: видео

Катерина Саломе

То, что мы привыкли называть целлюлитом, на самом деле гиноидная липодистрофия – дистрофическое состояние кожи и подкожной жировой клетчатки, проявляющееся нарушением рельефа кожи бедер, ягодиц, живота и некоторых других участков тела. А целлюлит тем временем является серьезным заболевания.

Врач-невролог Алиса Коротина опубликовала ролик в своем TikTok-аккаунте, в котором рассказала, что целлюлит – это тяжелейшее заболевание соединительной ткани. Его развитие провоцируют стрептококки группы А, пневмококк и золотистый стафилококк. в некоторых случаях целлюлит может привести к летальному исходу.

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Болезни и лекарства,Видео,
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