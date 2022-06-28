Видео: как не получить тепловой удар в жару

Аномальная жара наступила в Европейской части России. Как пережить ее без ухудшения самочувствия, рассказал заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции клинической больницы “РЖД-Медицина” Андрей Смачный. Комментарий врача опубликован на сайте телеканала “Мир24”.

Эксперт предупредил, что нарушение естественной терморегуляции недопустимо. И хотя жаркая погода сама по себе негативно сказывается на состоянии людей, но есть факторы, способные усугубить это влияние. На них и нужно обратить внимание. К ним относятся:

сердечно-сосудистые заболевания,

ишемическая болезнь сердца,

хроническая сердечная недостаточность,

возраст (пожилой и детский).

Людям из групп риска необходимо быть вдвойне осторожными в период высоких уличных температур.

Также кардиолог перечислил алгоритм действий при тепловом и солнечном ударе:

переместить пострадавшего в прохладное помещение;

обеспечить водой, можно ей обтирать кожу, делать компрессы; принимать ледяную ванну нельзя ;

; вызвать скорую помощь.

Врач напомнил, что зачастую снижение артериального давления, а также потеря сознания являются главными признаками перегрева организма.

Если вы страдаете от жары, но в помещении нет сплит-системы, то лучше использовать вентилятор или открыть окна для обеспечения потока воздуха. Во избежание ухудшения самочувствия рекомендуется поддерживать водно-электролитный баланс, избегать интенсивных физнагрузок на улице, есть больше продуктов, содержащих калий, например, бананы и курагу. Этот микроэлемент поможет поддержать сердечную мышцу в период серьезной нагрузки.

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