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46 минут назад

Видео: нужно ли принимать глицин для профилактики инсульта

Мира Маркина

Часто пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также уже находящимся в группе риска по развитию инсульта, рекомендуют принимать глицин. Обладает ли он такой эффективностью, которую ему приписывают? На этот вопрос постаралась ответить терапевт и кардиолог Елена Аньшина в одном из роликов, выложенных на платформе TikTok.

Глицин – это алифатическая аминокислота, которую человек принимает внутрь в том числе с пищей. Она содержится в свиных ушах, соевом протеине, спирулине, куриных крыльях, семенах тыквы и многих других продуктах.

Но что самое главное, подчеркивает автор ролика, эта аминокислота не проходит через гематоэнцефалический барьер. То есть, он никак не воздействует на головной мозг. Если вам кажется, что прием глицина значительно улучшает ваше самочувствие, скорее всего, тому причиной эффект плацебо и ничего больше.

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Болезни и лекарства,Видео,
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