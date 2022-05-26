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2 часа назад

Видео: почему от смартфона устают глаза и что с этим делать

Мира Маркина

Сложно провести хотя бы день, ни разу не посмотрев на экран смартфона. А есть те, для кого этот гаджет – важный рабочий инструмент. Их и обычных пользователей объединяет проблема: усталость глаз вследствие использования смартфона. Врач-офтальмолог Дарья Левина рассказала в своем TikTok-аккаунте, почему так происходит и как этой неприятности можно избежать.

Первая причина, по которой возникает дискомфорт – это яркость экрана, отмечает автор видео. Можно отрегулировать ее, и глаза будут уставать меньше. Комфортный уровень яркости экрана в светлом помещении – 20%, в комнате без света – и того меньше.

Еще одна причина усталости глаз – трата резервов аккомодации. Офтальмолог рекомендовала не подносить экран смартфона ближе 30-35 сантиметров к лицу.

Третья причина, по которой использование смартфона оборачивается неприятными ощущениями, это длительное фокусирование на экране и, как следствие, редкое моргание.

Чтобы избавиться от дискомфорта, врач рекомендовала использовать капли, увлажняющие слизистую глаза, делать перерывы в использовании смартфона, а также отрегулировать яркость экрана.

Смотрите также видео о том, как проявляется аура при мигрени.

ЗОЖ,Видео,
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