Разработано лекарство против алкоголизма

«В любых зависимостях играют роль опиоидные рецепторы. В данном препарате идёт блокировка двух: снижается активация и уменьшается тяга к зависимости. Препарат таблетированный и принимается курсом или когда есть тяга. Если человек, приняв таблетку, выпил (это не запрещается), какого-то токсического эффекта не будет, но тяга к следующей дозе уменьшается», - рассказал Самсонов "Подъему".