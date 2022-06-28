Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+22° в 
USD 52.97EUR 55.89
Войти в почту
21 минуту назад

Разработано лекарство против алкоголизма

Мира Маркина

В России разработано лекарство, способное излечить от алкоголизма, информацию об этом опубликовал Telegram-канал "Подъем". Препарат уже был зарегистрирован фармацевтической компанией "Р-Фарм" и внесен в государственный реестр лекарственных средств.

Разработано лекарство против алкоголизма
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Медицинский директор фармкомпании Михаил Самсонов рассказал, что препарат был испытан еще до пандемии, однако карантин внес свои коррективы в сроки завершения полной регистрации.

«В любых зависимостях играют роль опиоидные рецепторы. В данном препарате идёт блокировка двух: снижается активация и уменьшается тяга к зависимости. Препарат таблетированный и принимается курсом или когда есть тяга. Если человек, приняв таблетку, выпил (это не запрещается), какого-то токсического эффекта не будет, но тяга к следующей дозе уменьшается», - рассказал Самсонов "Подъему".

Ранее мы писали, что ученые раскрыли причину рецидива алкоголизма.

Болезни и лекарства,Михаил Самсонов,Р-Фарм,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители