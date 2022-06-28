Разработано лекарство против алкоголизма

В России разработано лекарство, способное излечить от алкоголизма, информацию об этом опубликовал Telegram-канал "Подъем". Препарат уже был зарегистрирован фармацевтической компанией "Р-Фарм" и внесен в государственный реестр лекарственных средств.
Медицинский директор фармкомпании Михаил Самсонов рассказал, что препарат был испытан еще до пандемии, однако карантин внес свои коррективы в сроки завершения полной регистрации.
«В любых зависимостях играют роль опиоидные рецепторы. В данном препарате идёт блокировка двух: снижается активация и уменьшается тяга к зависимости. Препарат таблетированный и принимается курсом или когда есть тяга. Если человек, приняв таблетку, выпил (это не запрещается), какого-то токсического эффекта не будет, но тяга к следующей дозе уменьшается», - рассказал Самсонов "Подъему".
Ранее мы писали, что ученые раскрыли причину рецидива алкоголизма.