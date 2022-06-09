Ученые раскрыли причину рецидива алкоголизма

Ученые провели исследование и выявили белок, который отвечает за рецидив алкоголизма. Теперь эксперты хотят научиться влиять на него, чтобы борьба с зависимостью стала эффективней.

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Специалисты изучили связь между тревогой и злоупотреблением алкоголем и установили, что после отказа от спиртного в мозгу человека высвобождаются молекулы стресса. Одной из таких молекул является кортикотропин-рилизинг-фактор, которая стимулирует рецепторы на нейронах.