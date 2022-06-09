Ученые раскрыли причину рецидива алкоголизма

Ученые провели исследование и выявили белок, который отвечает за рецидив алкоголизма. Теперь эксперты хотят научиться влиять на него, чтобы борьба с зависимостью стала эффективней.
Специалисты изучили связь между тревогой и злоупотреблением алкоголем и установили, что после отказа от спиртного в мозгу человека высвобождаются молекулы стресса. Одной из таких молекул является кортикотропин-рилизинг-фактор, которая стимулирует рецепторы на нейронах.
Данный рецептор экспрессирует определенная популяция нейронов. Именно эти нейроны связаны с формированием поведения во время воздействия алкоголя.
Ранее "Рамблер" объяснял, какой алкоголь безопаснее в жару.