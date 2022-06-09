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1 час назад

Ученые раскрыли причину рецидива алкоголизма

Мира Маркина

Ученые провели исследование и выявили белок, который отвечает за рецидив алкоголизма. Теперь эксперты хотят научиться влиять на него, чтобы борьба с зависимостью стала эффективней.

Ученые раскрыли причину рецидива алкоголизма
Фото: pexelspexels

Специалисты изучили связь между тревогой и злоупотреблением алкоголем и установили, что после отказа от спиртного в мозгу человека высвобождаются молекулы стресса. Одной из таких молекул является кортикотропин-рилизинг-фактор, которая стимулирует рецепторы на нейронах.

Данный рецептор экспрессирует определенная популяция нейронов. Именно эти нейроны связаны с формированием поведения во время воздействия алкоголя.

Ранее "Рамблер" объяснял, какой алкоголь безопаснее в жару.

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