Вирус оспы обезьян развил новый способ заражения людей

Ученые Национального института здравоохранения Дутора Рикардо Хорхе в Португалии выяснили, что вирус оспы обезьян эволюционирует в 6-12 раз быстрее, чем предполагалось. Подробную статью об этом опубликовал журнал Nature Medicine.

Как отмечают исследователи, ранее подобные этому вирусы мутировали один-два раза в год. Сейчас ситуация изменилась. По мнению специалистов, причиной может быть взаимодействие с иммунными ферментами типа APOBEC3, которые убивают вирусы, создавая ошибки при копировании генетического кода.

Ускоренная мутация может свидетельствовать о том, что патоген развил новый способ заражения людей. В данный момент считается, что заразиться оспой обезьян можно при тесном контакте с больным, через жидкости организма или воздушно-капельным путем.