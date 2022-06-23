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4 часа назад

Вспышку вируса оспы обезьян объявили пандемией

Мира Маркина

Во всемирной сети здравоохранения приняли решение объявить пандемию в связи с распространением вируса оспы обезьян, об этом говорится на сайте организации. Также в сообщении они призвали ВОЗ к более активной и эффективной работе в этом направлении и срочному принятию решения об объявлении ЧС, рассказывает М24.

Вспышку вируса оспы обезьян объявили пандемией
Фото: unsplash.comunsplash.com

«ВОЗ должна срочно объявить свою собственную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение», – заявил доктор и соучредитель всемирной сети здравоохранения.

В сети отметили, что у многих государств уже есть ошибки в реагировании на вирус, на которых стоило бы поучиться – речь идет о том, что в 2020 году многие страны оттягивали момент введения противоэпидемических мер, режима изоляции и карантина. Специалисты всемирной сети здравоохранения подчеркивают, что чем раньше будут приняты меры по борьбе с распространением вируса, тем меньше проблем он принесет.

Ранее мы писали, что россиян предупредили о бессимптомном лечении оспы обезьян.

Новости,ВОЗ,
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