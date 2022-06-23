Вспышку вируса оспы обезьян объявили пандемией

Во всемирной сети здравоохранения приняли решение объявить пандемию в связи с распространением вируса оспы обезьян, об этом говорится на сайте организации. Также в сообщении они призвали ВОЗ к более активной и эффективной работе в этом направлении и срочному принятию решения об объявлении ЧС, рассказывает М24.

В сети отметили, что у многих государств уже есть ошибки в реагировании на вирус, на которых стоило бы поучиться – речь идет о том, что в 2020 году многие страны оттягивали момент введения противоэпидемических мер, режима изоляции и карантина. Специалисты всемирной сети здравоохранения подчеркивают, что чем раньше будут приняты меры по борьбе с распространением вируса, тем меньше проблем он принесет.