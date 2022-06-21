Россиян предупредили о бессимптомном течении оспы обезьян

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил «Известиям», что оспа обезьян может распространяться бессимптомно.
Также эксперт прокомментировал иммунную толерантность привитых от натуральной оспы людей.
«Привитые от натуральной оспы люди сохраняют иммунитет в течение всей жизни, но насколько он предотвращает носительство вируса обезьяньей оспы, никто не изучал», – отметил эксперт.
Алексей Аграновский предупредил, что невакцинированный человек может быть бессимптомным носителем вируса оспы обезьян. Однако вероятность этого невелика, подчеркнул эксперт.
Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов объяснил, что бессимптомное заболевание оспой предстоит подтвердить научно.
Ранее «Рамблер» писал о новом методе лечения рака мозга.