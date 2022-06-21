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2 часа назад

Разработан новый метод лечения рака мозга

Мира Маркина

В британском Институте исследования рака создана новая технология выявления и уничтожения агрессивного рака мозга. Ее назвали фотоиммунотерапией. Соответствующая новость появилась на портале Medical Express.

Разработан новый метод лечения рака мозга
Фото: unsplash.comunsplash.com

Лечение пациентов с опухолью головного мозга ранее считалось наименее успешным, так как этот вид рака практически не поддается медикаментозной терапии. А хирургическое удаление клеток не всегда возможно ввиду их расположения. Этот рак часто рецидивирует из-за метастаз. Однако технология с применением флуоресцентного красителя и специального соединения, которые в комплексе усиливают иммунную реакцию организма, может стать революционным решением в области лечения онкологии головного мозга.

Сообщается, что новый метод лечения показал хорошие результаты на мышах. Вероятнее всего, скоро начнутся испытания фотоиммунотерапии и на людях.

Ранее «Рамблер» писал о том, почему любовь к телевизору чревата сердечными недугами.

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