Разработан новый метод лечения рака мозга

Лечение пациентов с опухолью головного мозга ранее считалось наименее успешным, так как этот вид рака практически не поддается медикаментозной терапии. А хирургическое удаление клеток не всегда возможно ввиду их расположения. Этот рак часто рецидивирует из-за метастаз. Однако технология с применением флуоресцентного красителя и специального соединения, которые в комплексе усиливают иммунную реакцию организма, может стать революционным решением в области лечения онкологии головного мозга.