Гастроэнтеролог предупредил о вреде окрошки

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин рассказал о вреде окрошки. Об этом сообщает радио Sputnik.

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Медик заявил, что грубые пищевые волокна, которые входят в состав ингредиентов этого блюда, могут вызывать раздражение слизистой и повышать газообразование. Врач предупредил, что пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта лучше отказаться от окрошки.

Напитки, которыми заправляют блюдо, также могут негативно отразиться на желудке. В частности, Зиннатуллин посоветовал отказаться от кваса тем, кто страдает от проблем с ЖКТ.

Кефир тоже неидеальная заправка, поскольку этот напиток повышает кислотность желудочного сока:

"С кефиром нужно быть очень осторожными тем пациентам, которые страдают хроническим гастритом, язвенной болезнью и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью".