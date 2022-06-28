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5 часов назад

Гастроэнтеролог предупредил о вреде окрошки

Мира Маркина

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин рассказал о вреде окрошки. Об этом сообщает радио Sputnik.

Гастроэнтеролог предупредил о вреде окрошки
Фото: pxherepxhere

Медик заявил, что грубые пищевые волокна, которые входят в состав ингредиентов этого блюда, могут вызывать раздражение слизистой и повышать газообразование. Врач предупредил, что пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта лучше отказаться от окрошки.

Напитки, которыми заправляют блюдо, также могут негативно отразиться на желудке. В частности, Зиннатуллин посоветовал отказаться от кваса тем, кто страдает от проблем с ЖКТ.

Кефир тоже неидеальная заправка, поскольку этот напиток повышает кислотность желудочного сока:

"С кефиром нужно быть очень осторожными тем пациентам, которые страдают хроническим гастритом, язвенной болезнью и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью".

По словам врача, у человека с лактозной недостаточностью кефир может спровоцировать диарею.

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как пережить гастроскопию.

Болезни и лекарства,
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