Как пережить гастроскопию: советы врача

Гастроскопия - необходимая, но неприятная процедура. Спросили врача-терапевта, как к ней подготовиться, что делать с рвотным рефлексом и кому стоит проверять ЖКТ под общим наркозом.
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По словам медика, гастроскопия отвечает на вопросы о состоянии ЖКТ, пищевода, верхних отделов желудка, двенадцатиперстной кишки и иногда, в частности у пациентов с язвами, это может помочь вовремя начать терапию и не запустить состояние здоровья. При этом, как считает врач, не стоит паниковать во время обследования.
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Рвотный рефлекс, который в разной степени выражен у разных людей, он варьирует и необязательно, что у вас будут рвотные позывы во время гастроскопии. Желательно, чтобы вы шли по рекомендации, чтобы был хороший специалист, чтобы он подготовил вас морально. Не нужно паниковать: необходимо дышать глубоко, насколько вы можете, и не пытаться вытащить эндоскоп из себя, приводить свой рвотный рефлекс в действие.
Если процедура будет дискомфортной, есть возможность провести ее под наркозом. Под седацией терапевт порекомендовал делать гастроскопию людям с тревожностью и тем, у кого сильно выражен рвотный рефлекс.
Чтобы ослабить приступы, необходимо концентрироваться на дыхании и делать вдохи и выдохи через силу.
Дыхание во время гастроскопии должно быть равномерным: вы должны контролировать его самостоятельно. Оно может быть либо глубоким, либо поверхностным, как вам удобно. Главное помнить, что врач не сможет пережать вам дыхательные пути, и вы можете не беспокоиться за то, что перекроются дыхательные пути