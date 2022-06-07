Как пережить гастроскопию: советы врача

Рвотный рефлекс, который в разной степени выражен у разных людей, он варьирует и необязательно, что у вас будут рвотные позывы во время гастроскопии. Желательно, чтобы вы шли по рекомендации, чтобы был хороший специалист, чтобы он подготовил вас морально. Не нужно паниковать: необходимо дышать глубоко, насколько вы можете, и не пытаться вытащить эндоскоп из себя, приводить свой рвотный рефлекс в действие.

