Врач назвала неочевидные симптомы инфаркта

Приступ инфаркта иногда можно спутать с другими заболеваниями, рассказала в интервью изданию «Москва 24» врач-терапевт Надежда Чернышова.
Специалист отметила, что признаками инфаркта в частности могут быть боль в животе и зубная боль. Пациенты чаще всего жалуются на ноющие зубы нижней челюсти слева, но случается, что боли возникают и с правой стороны лица. А боли в животе, по словам специалиста, могут быть различными.
Это все очень затрудняет диагностику инфаркта,
— отмечает Чернышова.
Пристальное внимание врач советует обратить на чувство тяжести и сдавливания за грудиной: этот признак служит одним из основных симптомов инфаркта.
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