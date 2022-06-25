Врач назвала неочевидные симптомы инфаркта

Специалист отметила, что признаками инфаркта в частности могут быть боль в животе и зубная боль. Пациенты чаще всего жалуются на ноющие зубы нижней челюсти слева, но случается, что боли возникают и с правой стороны лица. А боли в животе, по словам специалиста, могут быть различными.