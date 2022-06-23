Врач назвала неожиданные причины судорог в ногах

Врач-невролог Олеся Богомолова перечислила неожиданные причины возникновения судорог в ногах. Об этом сообщает "Москва 24".

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Внезапные болезненные сокращения мышцы или группы мышц - это судороги, или "крампи", как их называют по-другому. По словам врача, чаще всего у людей сводит икроножную мышцу: она сжимается, твердеет, и возникает сильная боль.

Как рассказала медик, есть несколько основных причин, из-за которых появляются судороги. Одна из них - это перенапряжение, когда человек переусердствует с физическими упражнениями. Также может случиться электролитический дисбаланс. Это когда организм испытывает дефицит калия, магния, кальция и натрия.

Часто болезненные ощущения в ногах возникают у людей с тревожно-депрессивными расстройствами и патологиями нервной системы.

У пожилых людей в случае частого возникновения судорог высокий риск развития тромбозов

«У пожилых судороги часто сочетаются с недостатком кровообращения в нижних конечностях. При этом появляются отеки», — заявила врач.

Кроме того, причиной появления судорог в мышцах может быть резкая отмена рецептурных седативных препаратов, злоупотребление алкоголем и дефицит витаминов группы В.

Как отметила невролог, судороги могут быть признаком развития серьезных заболеваний. Среди них - болезнь Паркинсона, энцефалит, опухоли и поражение периферических нервов.

Олеся Богомолова также дала советы, как справиться с возникшим дискомфортом. Медик порекомендовала попробовать расслабиться и помассажировать спазмированное место. В случае, если судороги не проходят в течение нескольких дней, необходимо срочно обратиться к врачу.