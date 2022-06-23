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2 часа назад

Ученые раскрыли опасность курения для психики

Мира Маркина

Ученые из Бристольского университета заявили, что курение негативно влияет на ментальное здоровье людей. Вредная привычка увеличивает риск развития депрессии и шизофрении. Об этом сообщает Medical Xpress.

Ученые раскрыли опасность курения для психики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 627 человек в возрасте от 59 до 90 лет. Как выяснилось, риск развития шизофрении среди курящих на 53–127% выше, чем у некурящих.

Однако, по словам ученых, курение способствует развитию психических заболеваний у людей, если они изначально были предрасположены к их появлению.

"Больше нет никаких сомнений в том, что курение вредно для психического здоровья, и это должно быть приоритетом в предстоящем плане борьбы против табака", — заявил один из авторов исследования, профессор Маркус Мунафо.

Ранее стало известно, что найден способ вычислить болезнь Альцгеймера на ранних стадиях.

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