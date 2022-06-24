Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+16° в 
USD 53.36EUR 55.99
Войти в почту
59 минут назад

Видео: нарколог развеял популярный миф о циррозе

Мира Маркина

Миф о том, что цирроз печени возникает только вследствие злоупотребления алкоголем, очень популярен. Но на самом деле, факторов, повышающих риск развития этого заболевания, намного больше. Подробнее о них рассказал в своем TikTok-аккаунте врач-нарколог Тимур Мамедов.

Цирроз возникает вследствие уничтожения клеток печени. Умершие гепатоциты замещаются соединительной тканью. Таким образом на органе появляются неэластичные рубцы. Они начинают передавливать вены и протоки печени. Отток крови и желчи нарушается. Возникает желтуха. Кровь (вместо попадания в печень) устремляется в вены пищевода.

Причиной развития цирроза чаще всего являются вирусные гепатиты, а также употребление алкоголя. Сочетание этих факторов повышает риски столкнуться с этим серьезным заболеванием. Кровотечение неестественно расширенной вены пищевода приводит к летальному исходу, так как его сложно остановить.

Для избавления от цирроза, в первую очередь, необходимо вылечить вирусный гепатит, а также алкогольную зависимость.

Смотрите также видео о том, может ли пот сигнализировать о начале болезни.

Болезни и лекарства,Видео,Тимур Мамедов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители