Тело человека уникально тем, что способно подавать сигналы о начале заболевания еще до появления очевидных симптомов. Поэтому TikTok-блогер с ником @zdorove предложила подписчикам обратить внимание на запах своего пота. Ведь его изменение может свидетельствовать о заболевании сахарным диабетом и появлении урологических проблем.
“Рамблер” попросил прокомментировать ролик блогера Анну Юрьевну Кучину, врача-кардиолога, терапевта и функционального диагноста.
Ранее мы рассказывали, на какое серьезное заболевание может указывать появление ночной потливости.