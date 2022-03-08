“Все, что говорит врач в этом видео, правильно. Действительно по поту можно определить и сахарный диабет, и проблемы с почками. Но помимо этого можно добавить, что хороший гастроэнтеролог по запаху изо рта может определить, какое заболевание ЖКТ есть у пациента. Точно так же, как и уролог по запаху мочи может определить заболевание. И по состоянию кожи можно определить некоторые заболевания. Например, есть “молочное лицо” у людей, которые употребляют много молочных продуктов. То же самое, у людей, которые едят много сахара, появляется “сахарное лицо”: маленькие гнойнички, например. Допустим, хороший эндокринолог может определить заболевание щитовидной железы по глазам. Например, определенный блеск или определенная выпученность глазного яблока могут свидетельствовать о заболеваниях щитовидной железы”.

Кучина Анна Юрьевна Врач-кардиолог, терапевт, функциональный диагност