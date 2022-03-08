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1 час назад

Может ли пот сигнализировать о начале болезни: видео

Мира Маркина
Кучина Анна Юрьевнаэксперт

Тело человека уникально тем, что способно подавать сигналы о начале заболевания еще до появления очевидных симптомов. Поэтому TikTok-блогер с ником @zdorove предложила подписчикам обратить внимание на запах своего пота. Ведь его изменение может свидетельствовать о заболевании сахарным диабетом и появлении урологических проблем.

“Рамблер” попросил прокомментировать ролик блогера Анну Юрьевну Кучину, врача-кардиолога, терапевта и функционального диагноста.

“Все, что говорит врач в этом видео, правильно. Действительно по поту можно определить и сахарный диабет, и проблемы с почками. Но помимо этого можно добавить, что хороший гастроэнтеролог по запаху изо рта может определить, какое заболевание ЖКТ есть у пациента. Точно так же, как и уролог по запаху мочи может определить заболевание. И по состоянию кожи можно определить некоторые заболевания. Например, есть “молочное лицо” у людей, которые употребляют много молочных продуктов. То же самое, у людей, которые едят много сахара, появляется “сахарное лицо”: маленькие гнойнички, например. Допустим, хороший эндокринолог может определить заболевание щитовидной железы по глазам. Например, определенный блеск или определенная выпученность глазного яблока могут свидетельствовать о заболеваниях щитовидной железы”.
Кучина Анна Юрьевна
Кучина Анна ЮрьевнаВрач-кардиолог, терапевт, функциональный диагност

Ранее мы рассказывали, на какое серьезное заболевание может указывать появление ночной потливости.

Болезни и лекарства,Видео,
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