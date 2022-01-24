Врачи: ночная потливость может указывать на онкологию

Ночная потливость может быть симптомом онкологического заболевания. Об этом заявили врачи из Соединенных Штатов Америки.

Склонность к потливости по ночам может говорить о начальных стадиях таких заболеваний как лейкемия, лимфома, рак костей и опухоль в печени. Об этом пишет Express.

Точную причину появления потливости при некоторых видах рака ученым пока выяснить не удалось. Возможно, это зависит от гормонального фона каждого конкретного пациента.

Помимо потливости, у людей с онкологией часто повышается пульс, они ощущают озноб.

Впрочем, этот ночной симптом не обязательно будет указывать именно на онкологию. Для выяснения точных причин следует обращаться на прием к специалистам.