Онколог высказался о связи коронавируса и рака

"У онкологов нет данных о том, что люди, перенесшие COVID-19, чаще других заболевают раком легкого или онкологическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. А вот то, что благодаря пандемии мы стали чаще выявлять рак легкого на ранней стадии, - факт. Это связано не с вирусом, а с тем, что россияне стали чаще выполнять компьютерную томограмму легких, опасаясь пневмонии"