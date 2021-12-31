Онколог высказался о связи коронавируса и рака

Директор ФГБУ НМИЦ онкологии имени Блохина, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Иван Стилиди прокомментировал информацию о том, что переболевшие коронавирусом чаще заболевают онкологией. Об этом сообщает ТАСС.
По словам эксперта, перенесенная коронавирусная инфекция никак не влияет на развитие онкологии в будущем. При этом он объяснил, почему в России начали выявлять больше больных с раком легких.
"У онкологов нет данных о том, что люди, перенесшие COVID-19, чаще других заболевают раком легкого или онкологическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. А вот то, что благодаря пандемии мы стали чаще выявлять рак легкого на ранней стадии, - факт. Это связано не с вирусом, а с тем, что россияне стали чаще выполнять компьютерную томограмму легких, опасаясь пневмонии"
Ранее сообщалось, что онколог назвал главный признак наличия рака.